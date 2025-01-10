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В мире осталось только две самки северного белого носорога. Видео

Эти редкие животные живут в кенийском заповеднике Ол Педжета, где их круглосуточно защищают вооруженные охранники.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Известно, что последний самец северного белого носорога по кличке Судан умер в 2018 году, однако до этого ученым удалось собрать и заморозить его генетический материал. Используя яйцеклетки оставшихся самок, эксперты создали 30 эмбрионов, которые сейчас хранятся в лабораториях Германии и Италии. Однако восстановить популяцию оказалось не так-то просто.

Подробнее о самом редком виде носорогов рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.

Ранее рассказывали, как одно разбитое окно может изменить целый район.