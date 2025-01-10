В мире осталось только две самки северного белого носорога. Видео

Известно, что последний самец северного белого носорога по кличке Судан умер в 2018 году, однако до этого ученым удалось собрать и заморозить его генетический материал. Используя яйцеклетки оставшихся самок, эксперты создали 30 эмбрионов, которые сейчас хранятся в лабораториях Германии и Италии. Однако восстановить популяцию оказалось не так-то просто.