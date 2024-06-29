В мире набирает популярность соленый кофе с молоком

Соленый кофе, или «ка пхе муой» по-вьетнамски — новый тренд в соцсетях. Пользователи TikTok обсуждают, что добавить в кофе в Старбаксе, чтобы он стал похожим на модный вьетнамский напиток и вовсю делятся рецептами. А началось все с одного скромного кафе во вьетнамском городке Хюэ.
Владельцы кафе Ка Пхе Муой в Хюэ Хо Тхи Тхань Хуонг и Чан Нгуен Хуу Фонг, рассказали CNN, что придумали рецепт еще в 2010 году: соль гасит горечь в кофе и балансирует излишнюю сладость от сгущенки, считают они.
Задумка удалась. Сначала необычным кофе заинтересовались местные жители и туристы. Постепенно он становился все популярнее, хотя традиционно во Вьетнаме соль туда не кладут. Соленый кофе стал фирменным напитком города, и спустя несколько лет его стали подавать по всей стране, особенно после пандемии коронавируса.
Сейчас владельцы кафе даже выпускают свой фирменный напиток в бутылках: купить его можно во всех городах Вьетнама. Словосочетание, конечно, пугает тех, кто пока не пробовал необычный кофе, но ведь привыкли все к соленой карамели?
В мае 2024 года свою версию соленого кофе запустил даже вьетнамский «Старбакс».
Вьетнам — один из крупнейших экспортеров кофе в мире, так что неудивительно, что кофейная культура тут активно развивается, и местные жители экспериментируют с любимым напитком. Вот еще несколько удивительных кофейных рецептов из Вьетнама:
- яичный кофе (ca phe trung): черный кофе с шапкой из вспененных желтков со сгущенкой
- кокосовый кофе (ca phe cot dua): холодный кофе, перемешанный с кокосовым молоком и льдом
- кофе-фруктовый коктейль (sinh to ca phe) — смузи из банана или авокадо с кофе
- йогуртовый кофе (sua chua ca phe) — порция вьетнамского йогурта (йогурт со сгущенным молоком), политая сверху кофе
Благодаря глобализации и социальным сетям необычные рецепты регулярно входят в моду — возможно, следующим летом на пике популярности окажется и какой-то из этих напитков.
А, если вы больше любите есть необычную еду, почитайте материал про треугольный круассан-онигири из Сингапура.
Георгий Мазуркевич