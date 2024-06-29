В мире набирает популярность соленый кофе с молоком

Задумка удалась. Сначала необычным кофе заинтересовались местные жители и туристы. Постепенно он становился все популярнее, хотя традиционно во Вьетнаме соль туда не кладут. Соленый кофе стал фирменным напитком города, и спустя несколько лет его стали подавать по всей стране, особенно после пандемии коронавируса.