В Минздраве рассказали, как дожить до 120 лет

«Высокая физическая активность: важно регулярно двигаться, причем такая активность может быть связана как с ежедневными прогулками в быстром темпе, так и, например, с садоводством», — заявила Ткачева, говоря о правилах, соблюдение которых позволит дожить до 120 лет.