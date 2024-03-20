В Минздраве опровергли пять распространенных мифов о раке

В телеграм-канале Минздрава опубликовали опровержение пяти распространенных мифов о раке. Заблуждения о лечении онкологических заболеваний прокомментировала гематолог, заведующая отделением химиотерапии лимфатических опухолей НМИЦ гематологии Минздрава России Яна Мангасарова.
Первый миф: сахар питает опухоль
По словам врача, опухоль избыточно делится, но не потому, что питательные вещества в первую очередь получает новообразование. Энергетические молекулы распределяются равномерно по организму.
«Надо понимать, что не сахар провоцирует рост опухоли, а в принципе неправильное питание и ожирение повышают риск онкологического заболевания, особенно у женщин в менопаузе», — объясняет Яна Мангасарова.
Второй миф: углеводы провоцируют плохую переносимость химиотерапии
Полностью исключать углеводы из рациона не нужно, они входят в состав сбалансированного питания.
Эксперт подчеркнула, что в ходе химиотерапии питание должно быть правильным, «как и во все остальное время». В период снижения лейкоцитов в крови все продукты должны проходить термическую обработку. Из рациона необходимо убрать субпродукты и продукты, подвергавшиеся многократной разморозке и заморозке. Кроме того, пациенты с сахарным диабетом и ожирением вне зависимости от химиотерапии должны придерживаться определенных принципов в питании и следить за гликемическим профилем.
Третий миф: рак можно вылечить народными методами
Не существует исследований, подтверждающих эффективность таких способов лечения. Более того, для каждого вида рака подбирается специфическая схема терапии. Врачи знают, как взаимодействуют различные препараты. Если в схему лечения проникает какой-то новый элемент, то «реакция организма может поменяться».
«У нас был пациент с медленно развивающейся лимфомой. Он решил, что не будет лечиться, а станет есть гриб веселку в больших количествах и это его полностью исцелит. В результате у него отказали почки, опухоль выросла. Этот пациент пришел к нам после гриба веселка в очень невеселом состоянии. Ему проводили химиотерапию и трансплантацию на фоне диализа. Тогда я впервые осознала, насколько люди могут заблуждаться по поводу своего лечения», — говорит Яна Мангасарова.
Четвертый миф: раковые клетки погибают от соды
В кишечнике сода нейтрализуется соляной кислотой, а введение препарата внутривенно чревато серьезными последствиями. В последнем случае человек может впасть в кому. Экспериментировать с лечением нельзя. Все изменения в его схеме необходимо обсуждать с врачом.
Пятый миф: после химиотерапии организм нужно очищать сорбентами
Во время химиотерапии следят за всеми лабораторными показателями. Если что-то идет не так, то дозировка препаратов корректируется и назначается соответствующая терапия.
«Очень важно, чтобы химиотерапия в организме отработала полный цикл. Если пациент пытается “чистить” свой организм, он снижает эффективность терапии».