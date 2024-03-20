В Минздраве опровергли пять распространенных мифов о раке

«У нас был пациент с медленно развивающейся лимфомой. Он решил, что не будет лечиться, а станет есть гриб веселку в больших количествах и это его полностью исцелит. В результате у него отказали почки, опухоль выросла. Этот пациент пришел к нам после гриба веселка в очень невеселом состоянии. Ему проводили химиотерапию и трансплантацию на фоне диализа. Тогда я впервые осознала, насколько люди могут заблуждаться по поводу своего лечения», — говорит Яна Мангасарова.