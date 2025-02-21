В Минусинской котловине нашли наскальные изображения XVII-XX веков

Эксперты из Кемеровского государственного университета (КемГУ) нашли в Минусинской котловине в Хакасии и на юге Красноярского края наскальные рисунки XVII — начала XX века. Благодаря петроглифам можно узнать о традициях, верованиях и социальной структуре жившего возле Енисея в Новое время народа. О находке сообщает ТАСС.
Исследовательские работы велись в горах Тепсей, Усть-Туба, Фунтиковой горе. На найденных рисунках запечатлены сцены охоты и перекочевок, семейные пары, хороводы, кони, верблюды и собаки. Некоторые петроглифы изображают шаманов и фантастических созданий.
Петроглифы отличаются от рисунков предыдущих эпох простотой сюжетов и образов. В основном это картины окружающего мира, мифологических историй здесь уже нет.
«Но есть сюжеты, в которых присутствуют народные традиции, в частности жертвоприношения или поминки. Также на скалах запечатлены фрагменты из хакасского эпоса: одни — двуглавые персонажи с собачьими мордами, другие — с растопыренными пальцами, которые препятствуют сражающемуся с ними герою», — говорит Ольга Советова, завкафедрой археологии КемГУ.
Ученые стали изучать петроглифы в Минусинской котловине в конце XIX века. За прошедшее время было найдено множество наскальных рисунков, которые относились как к разным стилям, так и к разным эпохам.
Прошлой осенью впервые был открыт виртуальный тур к петроглифам в долине реки Елангаш в Горном Алтае. Здесь на протяжении нескольких десятков километров находятся около 30 тыс. наскальных рисунков, самые ранние из них были созданы в эпоху бронзы.
«Среди них привлекают внимание изображения колесного транспорта. В долине Елангаша можно встретить множество петроглифов колесниц, выбитых в характерной для Центральной Азии манере: колеса и лошади изображались на боку, развернутыми на поверхность скалы. На колесницах передвигаются парные фигуры, мужская и женская, что является редкостью для подобных изображений — обычно возничий один», — рассказывал Дмитрий Черемисин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН.