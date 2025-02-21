В Минусинской котловине нашли наскальные изображения XVII-XX веков

«Но есть сюжеты, в которых присутствуют народные традиции, в частности жертвоприношения или поминки. Также на скалах запечатлены фрагменты из хакасского эпоса: одни — двуглавые персонажи с собачьими мордами, другие — с растопыренными пальцами, которые препятствуют сражающемуся с ними герою», — говорит Ольга Советова, завкафедрой археологии КемГУ.