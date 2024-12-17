Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минтруде напомнили, что регионы могут сделать 28 декабря выходным днем

Это последний рабочий день года.

Источник: Freepik

Регионы России вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря, сообщили в Минтруде в ответ на запрос депутата Госдумы Станислава Наумова (партия ЛДПР), передают «РИА Новости».

«Субъекты вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов России и финансируемых из их бюджетов», — заявил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.

В письме Минтруда также указано, что работодатели в регионах, которые не представляют бюджетные организации, вправе предоставлять допоплачиваемый отдых 28 декабря работникам с учетом финансовых возможностей.

В ноябре депутат Государственной думы Сергей Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года. В своем обращении он отмечал, что далеко не в каждой сфере есть необходимость выводить сотрудников на работу в последний рабочий день года.

Помимо этого, депутат заявил, что последняя трудовая неделя года не должна быть перегруженной.

Депутаты от партии ЛДПР также предлагали законодательно закрепить за 31 декабря статус выходного дня, однако Госдума в первом чтении отклонила этот законопроект. По действующему законодательству в России нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы (1−6 и 8 января) и Рождество (7 января).

Накануне министр труда и социального развития России Антон Котяков напомнил, что у россиян есть три выходных дня перед новогодними праздниками, а 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем. «Работать-то все-таки надо», — заметил министр.

В производственном календаре на 2024 год указано, что последняя рабочая неделя 2024 года в России продлится шесть дней — с 23 по 28 декабря. Она «компенсирует» последующие выходные. Выходной с субботы сдвинется на понедельник, 30 декабря. 31 декабря официально будет нерабочим днем (выходной перенесен с 7 января 2024 года). Таким образом, новогодние каникулы у россиян начнутся уже 29 декабря и продлятся до 8 января — всего 11 дней.

Правительство уже утвердило производственный календарь на 2025 год. Россиян, которые работают по пятидневному графику, ожидают 118 выходных и 247 рабочих дней. Первая рабочая неделя будет состоять всего из двух дней: 9 и 10 января.