В Минтруде напомнили, что регионы могут сделать 28 декабря выходным днем

В производственном календаре на 2024 год указано, что последняя рабочая неделя 2024 года в России продлится шесть дней — с 23 по 28 декабря. Она «компенсирует» последующие выходные. Выходной с субботы сдвинется на понедельник, 30 декабря. 31 декабря официально будет нерабочим днем (выходной перенесен с 7 января 2024 года). Таким образом, новогодние каникулы у россиян начнутся уже 29 декабря и продлятся до 8 января — всего 11 дней.