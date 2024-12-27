В Минпросвещения высказались об учебнике ОБЖ с обвинениями девушек

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на учебник С. Н. Вангородского «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса, в котором говорится, что чаще всего девушки сами виноваты в изнасилованиях, якобы они сами провоцируют мужчин короткими юбками и ярким макияжем. Также в этом учебнике советуют «вызвать рвоту, приступ сильного кашля и слюноотделения» для борьбы с маньяком. Мизулина со ссылкой на подписчиков сообщает, что такой учебник есть в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова.