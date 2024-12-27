В Минпросвещения высказались об учебнике ОБЖ с обвинениями девушек

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Учебник по ОБЖ, в котором девушек обвиняют в провокации мужчин и утверждают, что большинство изнасилований происходят по их вине, отсутствует в федеральном перечне и не может использоваться в российских школах, сообщается на сайте Минпросвещения.
«Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса, авторы С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов и В. Н. Латчук, выпущенный издательством “Дрофа”, отсутствует в федеральном перечне учебников. Издание не может использоваться в школах», — говорится в сообщении.
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на учебник С. Н. Вангородского «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса, в котором говорится, что чаще всего девушки сами виноваты в изнасилованиях, якобы они сами провоцируют мужчин короткими юбками и ярким макияжем. Также в этом учебнике советуют «вызвать рвоту, приступ сильного кашля и слюноотделения» для борьбы с маньяком. Мизулина со ссылкой на подписчиков сообщает, что такой учебник есть в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова.
В Минпросвещения уточнили, что для работы в 9-м классе допущены учебники по основам безопасности жизнедеятельности под научной редакцией Ю. С. Шойгу и под редакцией С. Н. Егорова.
Новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» вошел в образовательные программы всех школ с 1 сентября 2024 года, заменив предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».
«По нему, как и по всем обязательным предметам, будет подготовлен единый государственный учебник», — заключили в министерстве.