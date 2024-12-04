В Минпромторге предложили разрешить 16-летним работать на тяжелом производстве

В Министерстве промышленности и торговли России предложили допускать до работ с опасными условиями труда 16-летних. Такое решение связано с острым дефицитом кадров. Об этом сообщили в ведомстве, пишет ТАСС, ссылаясь на документ.
«Представляется необходимым внести изменения в статью 265 ТК РФ, что работодатель может принимать решение о применении труда лиц старше 16, но моложе 18 лет на тяжелых работах. при условии создания безопасных условий труда», — говорится в тексте материала.
При этом уточняется, что производство должно получить положительное заключение государственной экспертизы условий труда. Кроме того, необходимо пройти и проверку службы госсанэпиднадзора.
Подростки смогут проходить практику на опасных или вредных производствах, если изменение будет одобрено.
Минпромторг России также обнародовал интересную статистику. Оказалось, что в РФ 1,5 миллиона человек работают курьерами.