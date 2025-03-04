В Минцифры заявили, что биометрия не предполагает тотальной записи голосов

«Точно ни о какой записи голосов тотальной для того, чтобы их потом каким-то образом проверять и смотреть на предмет мошеннических действий, речи не идет. И точно мы понимаем, что внесенный законопроект прошел уже и государственно-правовое управление. … Мы не могли внести такую инициативу, которая противоречит нормам Конституции. Поэтому, если провалиться в глубину понимания антифрод-платформы, которая позволяет это делать, то там совершенно речи об этом не идет», — сказал Лебедев в ходе совместного заседания совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.