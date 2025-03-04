В Минцифры заявили, что биометрия не предполагает тотальной записи голосов

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Мера по использованию биометрических данных для отражения мошеннических телефонных атак, являющаяся частью законопроекта о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, не предполагает тотальной записи голосов россиян, заявил замминистра цифрового развития Иван Лебедев.
Ранее в феврале правительство внесло в Госдуму законопроект о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Проектом предлагается создать государственную информационную систему с записями голосов мошенников, установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры
«Точно ни о какой записи голосов тотальной для того, чтобы их потом каким-то образом проверять и смотреть на предмет мошеннических действий, речи не идет. И точно мы понимаем, что внесенный законопроект прошел уже и государственно-правовое управление. … Мы не могли внести такую инициативу, которая противоречит нормам Конституции. Поэтому, если провалиться в глубину понимания антифрод-платформы, которая позволяет это делать, то там совершенно речи об этом не идет», — сказал Лебедев в ходе совместного заседания совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская по время выступления на заседании предложила убрать из законопроекта пункты, касающиеся сканирования голосов и распознавания речи. По ее мнению, иначе потребуются тотальные прослушка и сбор голосов граждан.