В Милане прокуратура расследует предполагаемый «снайперский туризм» во время войны в Боснии

Прокуратура Милана начала расследование в отношении итальянцев, которые, предположительно, платили солдатам боснийских сербов за поездки в Сараево для убийства гражданских в 1990-х годах. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что с 1992 по 1996 год во время самой продолжительной осады города в современной истории в Сараево погибло больше 10 000 человек в результате постоянных обстрелов и снайперского огня. Это было после того, как Босния и Герцеговина провозгласила независимость от Югославии.
«Снайперы были, пожалуй, самым страшным элементом жизни в осажденном Сараево, поскольку они стреляли по людям на улицах, включая детей, без разбора, как будто это была видеоигра или сафари. Предполагается, что в резне участвовали группы итальянцев и представителей других национальностей, так называемые туристы-снайперы», — указано в публикации.
Прокуратура Милана во главе с Алессандро Гобби начала расследование, которое направлено на установление личности итальянцев, обвиняемых в преднамеренном убийстве, совершенном с особой жестокостью и из низменных побуждений.
Поводом для расследования стала жалоба писателя Эцио Гаваццени. По его словам, он впервые прочитал сообщения о предполагаемых туристах-снайперах в итальянских СМИ в 1990-х годах. Однако полностью погружаться в тему стал после просмотра документального фильма «Сараевское сафари», в котором бывший сербский военный заявлял, что группы западных солдат будут стрелять по мирному населению с холмов вокруг Сараево. При этом сербские ветераны войны категорически опровергли эти заявления.
Гаваццени отметил, что у него получилось установить личности некоторых итальянцев, которые могут быть причастны к преступлению. Ожидается, что прокуроры допросят их в ближайшие недели.
Вероятно, самой громкой гибелью от снайперского огня стали Бошко Бркич и Адмира Исмич — пара, запечатленная в фильме «Ромео и Джульетта в Сараево», которые были убиты снайпером в 1993 году при попытке пересечь мост. Их тела несколько дней оставались на нейтральной территории.