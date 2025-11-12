В Милане прокуратура расследует предполагаемый «снайперский туризм» во время войны в Боснии

Отмечается, что с 1992 по 1996 год во время самой продолжительной осады города в современной истории в Сараево погибло больше 10 000 человек в результате постоянных обстрелов и снайперского огня. Это было после того, как Босния и Герцеговина провозгласила независимость от Югославии.