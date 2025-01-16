В Милане обнаружили подземные ходы, которые описывал Леонардо да Винчи

Исследователи из Миланского политехнического университета с помощью георадаров и лазерных сканеров обнаружили подземные ходы в замке Сфорца (Castello Sforzesco) в Милане. О возможном существовании этих ходов писал в своих работах Леонардо да Винчи, сообщается на сайте университета.
Построенный в XV веке замок Сфорца издавна является объектом интереса ученых и историков. В разные годы он служил резиденцией, крепостью и центром власти Милана. Замок окружен множеством тайн, некоторые из которых теперь находят подтверждение. Одна из легенд гласила, что под замком есть большое количество тайных ходов, которые описывал Леонардо да Винчи. С помощью современных технологий ученым удалось подтвердить существование этих тоннелей.
В ходе исследования использовались передовые технологии, в том числе георадары и лазерные сканеры. Эти приборы позволили обнаружить пустоты и подземные ходы на глубине нескольких десятков сантиметров.
Профессор Франко Гуццетти из Миланского политехнического университета рассказал, что целью проекта является создание «цифрового двойника» замка. Эта модель позволит изучить скрытые элементы замка, которые ранее были не доступны для исследования.
Исследователи считают, что часть найденных ходов использовалась в военных целях. Помимо этого, один из туннелей мог быть связан с церковью, где герцог Милана Людовико Сфорца оплакивал свою супругу Беатриче д’Эсте. Считается, герцог так и не оправился после потери жены и, по словам историка Лучано Кьяппини, «впал в почти безумный траур», что в итоге привело к падению династии Сфорца.
Замок Сфорца послужил вдохновением для архитектора Аристотеля Фиораванти при строительстве новых крепостных стен Кремля в 1470—1480-х годах. В первую очередь, сходство прослеживается в узнаваемых зубцах в виде «ласточкиных хвостов» на стенах Кремля.
В августе 2024 года городские власти Милана объявили о начале реставрации фресок Леонардо да Винчи в замке. Работы начнутся в начале 2025 года и должны быть завершены к началу зимней Олимпиады 2026 года, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Стоимость проекта составляет €1,625 млн.
Ранее с помощью георадара и акустической разведки археологам удалось обнаружить скрытую сеть тоннелей Чинкана протяженностью более 1,75 км в городе Куско (Перу). Есть также три ответвления: одно идет к Каллиспукио, другое — к башне Муюкмарка в крепости Саксайуаман, а третье проходит за церковью Сан-Кристобаль. Основные данные о планировке тоннеля археологи получили благодаря записям 1594 года иезуита, чье имя не сохранилось.