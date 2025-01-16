В Милане обнаружили подземные ходы, которые описывал Леонардо да Винчи

Исследователи считают, что часть найденных ходов использовалась в военных целях. Помимо этого, один из туннелей мог быть связан с церковью, где герцог Милана Людовико Сфорца оплакивал свою супругу Беатриче д’Эсте. Считается, герцог так и не оправился после потери жены и, по словам историка Лучано Кьяппини, «впал в почти безумный траур», что в итоге привело к падению династии Сфорца.