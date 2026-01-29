В МИД заявили, что НАТО ведет фактическую подготовку к конфликту с Россией

Дипломату задали вопрос, возможен ли диалог России с НАТО сейчас или в будущем. На это он ответил, что в настоящий момент Россия во всех доктринальных документах Альянса обозначена как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности». Уточняется, что таковой она останется на долгосрочную перспективу, даже в случае завершения конфликта на Украине, подчеркнул Масленников.