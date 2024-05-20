В МИД России рассказали об участниках «Интервидения»

В феврале директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов заявил, что ведомство помогает организаторам «Интервидения» налаживать международные контакты. По его словам, на данном этапе интерес проявили дружественные страны. В частности, Китай назначил представителя, который будет отвечать за участие страны в конкурсе. Аналогичных шагов в Москве ожидают и от остальных государств — участников конкурса.