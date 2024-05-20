В МИД России рассказали об участниках «Интервидения»

Там рассказали, что конкурс вызвал большой интерес, а к участию были приглашены популярные в своих странах артисты. В МИД РФ также подчеркнули, что конкурс станет открытой площадкой для демонстрации аутентичной национальной песенной культуры.
В ведомстве добавили, что учредить мероприятие предложил в октябре 2023 года некоммерческий Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Идею утвердил президент России Владимир Путин.
«Интервидение» будет музыкальным конкурсом. В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний.
В феврале директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов заявил, что ведомство помогает организаторам «Интервидения» налаживать международные контакты. По его словам, на данном этапе интерес проявили дружественные страны. В частности, Китай назначил представителя, который будет отвечать за участие страны в конкурсе. Аналогичных шагов в Москве ожидают и от остальных государств — участников конкурса.
Экс-глава российского Минкульта Михаил Швыдкой в беседе с «Известиями» подчеркнул, что идея «Интервидения» имеет широкий просветительский характер, который выразит национальную культуру каждой страны. По его словам, авторы идеи музыкального конкурса хотят уйти от англоязычности, чтобы песни исполнялись на национальных языках.