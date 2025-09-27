В МИД России высказались о идее создания «стены от дронов» в Европе.
По словам директора департамента европейских проблем МИД России Владислава Масленникова, в ЕС раздувают истерику вокруг залета неких беспилотников на их территорию и анонсируют оборонные проекты с громкими названиями с целью оправдать перед своей общественностью рост расходов на милитаризацию Европы в ущерб социально-экономическим проектам и за счет падения уровня жизни населения.
Масленников добавил, что в ЕС нет понимания насчет протяженности «стены» и ясности насчет участия в проекте Венгрии и Словакии. Из-за этого нет представления об объемах необходимых средств.
Он отметил, что идею финансирования инициативы озвучила в европарламенте глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Дипломат предположил, что в свете предстоящих ей слушаний по вотуму недоверия она пытается создать себе образ решительного лидера. Масленников выразил сожаление, что личные амбиции и политические игры со стороны правящих элит в ЕС в итоге ведут к нарастанию военно-политической напряженности на континенте.
Полковник Виктор Баранец ранее заявил, что «стена от дронов», которую хотят возвести в Европе на границе с Россией, может никогда не пригодиться, но ее создание принесет огромную прибыль американскому ВПК.