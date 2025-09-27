Он отметил, что идею финансирования инициативы озвучила в европарламенте глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Дипломат предположил, что в свете предстоящих ей слушаний по вотуму недоверия она пытается создать себе образ решительного лидера. Масленников выразил сожаление, что личные амбиции и политические игры со стороны правящих элит в ЕС в итоге ведут к нарастанию военно-политической напряженности на континенте.