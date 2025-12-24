В МИД РФ объяснили слова о скором урегулировании конфликта на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон в значительной степени совпадают в понимании того, что могло бы стать основой договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Таким образом Рябков прокомментировал вопрос о том, на чем основано его недавнее заявление о том, что Россия и США находятся на пороге урегулирования по Украине, и действительно ли действия двух стран можно считать согласованными.