В МИД РФ объяснили слова о скором урегулировании конфликта на Украине

Рябков ответил на вопрос, на чем основано его заявление об урегулировании конфликта.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон в значительной степени совпадают в понимании того, что могло бы стать основой договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Таким образом Рябков прокомментировал вопрос о том, на чем основано его недавнее заявление о том, что Россия и США находятся на пороге урегулирования по Украине, и действительно ли действия двух стран можно считать согласованными.
«Как я понимаю, есть значительная схожесть установок на то, что в принципе могло бы стать каркасом всего этого здания договоренностей», — отметил Лавров в интервью «Интерфаксу». Он также отметил, что обе страны не действуют в унисон, однако и прямого диссонанса нет.
Разъясняя свои слова о том, что стороны находятся «на пороге» или «на грани» урегулирования, Рябков подчеркнул, что подобные формулировки не следует трактовать как ожидание скорого подписания некого пакета документов. Подобное не означает, что Москва рассчитывает на немедленное оформление договоренностей в виде какого‑то пакета документов. Но если сравнить ситуацию, в которой мы находились до прихода администрации лидера США Дональда Трампа в Белый дом, с нынешней, то сейчас мы продвинулись очень далеко вперед.
По словам дипломата, представители другой стороны нередко отмечают, что «последние 5% — самые трудные». Однако важно, что речь идет именно о пяти, а не о пятидесяти пяти процентах пути. Нужно понимать, что то, что было сформировано в Анкоридже (Аляска), не имеет альтернатив, резюмировал Рябков.
Ранее подчеркивал, что ни о каких уступках или «сдаче» позиций России по Украине речи не идет. Москва намерена действовать в рамках договоренностей, сформированных на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, которые он называл уже компромиссными.