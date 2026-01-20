Популярные темы
В МИД отметили сожаление Запада из-за игнорирования речи Путина в Мюнхене

Многие серьезные политики на Западе сейчас жалеют, что не прислушались к речи президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: Reuters

«Запад даже не отреагировал на Мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чем сейчас многие серьезные политики жалеют. Жалеют о том, что не прислушались, не услышали и приняли это просто как очередную риторику», — отметил Лавров.

Он добавил, что при Путине в 2000-х Россия начала осознавать свое место на международной арене и стала восстанавливать свою идентичность при полном уважении к своей тысячелетней истории, традициям и принципам.

«Россия, как гласит наш новый современный внешнеполитический концепт, страна цивилизации. Мы не будем отказываться от своих корней, мы не имеем на это право, мы чтим память предков и мы чтим те заветы, которые предки нам оставили», — указал министр.

Ранее, 31 марта, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Запад не был достаточно зрелым, чтобы понять речь Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. По словам представителя, президент РФ в своей речи направил Западу мощный сигнал «о необходимости прекратить игнорировать жизненные интересы России».