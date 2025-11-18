Популярные темы
В МИД Ирана рассказали о подготовке визита Путина в страну

Иран готовится к визиту российского лидера Владимира Путина в страну в рамках Каспийского саммита, который пройдет летом следующего года, заявил РИА Новости заместитель главы иранского МИД Саида Хатибзаде.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Тегеран готовится к визиту российского лидера Владимира Путина в страну в рамках Каспийского саммита летом следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Саида Хатибзаде.

«Сейчас на повестке дня находится как минимум визит в рамках саммита глав стран Каспийского моря — сейчас планируется именно это», — сказал собеседник агентства.

Замглавы МИД отметил, что президент России может приехать в Иран также и в другое время. Хатибзаде подчеркнул, что между российской и иранской сторонами глубокие и многослойные отношения, а взаимные визиты делегаций не ограничиваются международными датами.

«Я могу вам сказать, что у нас с вами много причин для того, чтобы видеться в Тегеране и Москве на высочайшем уровне», — добавил заместитель главы внешнеполитического ведомства.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявлял агентству SNN, что Путин может приехать в иранское государство летом 2026 года, когда состоится Каспийский саммит.