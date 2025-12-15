В МИД Германии высказались об отказе Киева от вступления в НАТО

Напомним, что ранее Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от требований о вступлении в НАТО. Тем не менее в обмен он требует гарантии коллективной безопасности от США и Европы. Он уточнил, что речь идёт о двусторонних гарантиях, схожих с положениями статьи 5 устава Североатлантического альянса. По словам Зеленского, такие обязательства должны предоставить не только США, но и европейские партнёры, а также другие страны, включая Канаду и Японию.