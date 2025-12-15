Популярные темы
В МИД Германии высказались об отказе Киева от вступления в НАТО

Россия может принять позицию Украины, если готовность Киева отказаться от членства НАТО является предложением для достижения мира. Такое заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, передаёт Bild.

Источник: Reuters

При этом глава немецкой дипломатии акцентировал, что Москва не должна сомневаться в решимости Европы продолжать поддержку Киева. Он уточнил, что усилия будут направлены на обеспечение Украине максимально сильных позиций за столом переговоров. Вадефуль добавил, что в случае провала дипломатических усилий Киев получит все необходимые ресурсы для ответа на агрессию.

«Мы будем и дальше делать всё возможное, чтобы Украина могла добиться наилучших переговорных позиций и, в случае неудачи, чтобы у неё были все необходимые средства для ответа на эту агрессивную войну», — поделился подробностями Вадефуль.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от требований о вступлении в НАТО. Тем не менее в обмен он требует гарантии коллективной безопасности от США и Европы. Он уточнил, что речь идёт о двусторонних гарантиях, схожих с положениями статьи 5 устава Североатлантического альянса. По словам Зеленского, такие обязательства должны предоставить не только США, но и европейские партнёры, а также другие страны, включая Канаду и Японию.