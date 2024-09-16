В МГУ впервые рассчитали высоту приземного слоя воздуха в Москве

По результатам акустического зондирования атмосферы доплеровским содаром в метеорологической обсерватории МГУ за восемь лет получены средние оценки этой высоты двумя методами. Исходя из логарифмического закона распределения скорости ветра с высотой в приземном слое, высота этого слоя составляет от 40 до 60 м. По критерию постоянства направления ветра в приземном слое его высота составляет в среднем немногим менее 50 м, что согласуется с первой оценкой, уточнили на факультете.