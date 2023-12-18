В МГУ впервые измерили быструю изменчивость температуры морей Арктики

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета получили первые результаты экомониторинга морей Арктики и Дальнего Востока. Они собрали данные о быстрой изменчивости температуры на разных глубинах, отобрали более 5,5 тыс. других проб и получили новые знания о биоразнообразии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе географического факультета.

«В морских рейсах 2023 года географы МГУ достали три термометрические косы. Две из них ученые установили в 2022 году в Карском море и одну — в Баренцевом. Целый год цифровые датчики, закрепленные на термокосах, определяли температуру морской воды на разных глубинах. Температура измерялась каждую минуту и записывалась в память. Датчики располагались с шагом в 5 м на тросе длиной 100 м. Уникальность состоит в том, что данные о температуре получены одновременно на разных горизонтах. А самое важное — измерения проведены с дискретностью одна минута, что позволяет выявить короткопериодную изменчивость. Ранее в арктических морях России такие исследования не проводились», — говорится в сообщении.

Работы ведутся на 24 лицензионных участках в Баренцевом, Карском и Охотском морях. Общая площадь изучаемой акватории превышает 100 тыс. кв. км.

«В Баренцевом море получены записи за целый год. В Карском море температура воды зимой опускалась ниже нуля и доходила до — 1,5 градуса. Из-за низких температур батареи хватило только на 9 месяцев. То есть по Карскому морю получен массив данных за все 9 месяцев. Такие измерения крайне важны для экологического мониторинга. Судовые наблюдения в этих акваториях проходят обычно только летом. В другие сезоны изменчивость параметров воды может исследоваться только при помощи заякоренных станций или термокос. Благодаря программе экомониторинга ученые МГУ смогли закупить, установить термокосы и получить массив уникальных данных», — заявил координатор проекта от географического факультета МГУ Владимир Слободян, чьи слова приводятся в сообщении.

В лабораториях в Москве для всех проб морской воды ученые устанавливают концентрацию общего азота и общего фосфора. Также они определяют содержание загрязняющих веществ: тяжелых металлов, мышьяка, нефтепродуктов, СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества), фенола, бензола и др. Пробы, собранные в рейсах 2023 года, в настоящее время изучают в специализированных лабораториях. Химические и гидробиологические исследования завершатся в начале 2024 года. Лабораторные анализы проб, полученных в 2021 и 2022 годах, не выявили превышения нормативов ни по одному показателю. Кроме того, в морских рейсах 2023 года наблюдатели отметили более 24 тысяч птиц и 311 млекопитающих в Охотском, Карском и Баренцевом морях. Ученые обнаружили новые местообитания редких и охраняемых видов. Например, на одном из участков Охотского моря встречен редкий японский гладкий кит и белоспинный альбатрос.

«Все полученные в 2023 году данные дополнят ряды многолетних наблюдений и станут важным вкладом в понимание состояния морской среды. Помимо решения производственных задач мы как научно-образовательная организация получили возможность актуализировать собственные наблюдения, изучать процессы и явления, связанные с региональным откликом природной среды на глобальное потепление и хозяйственное освоение территорий. Кроме того, мы собрали уникальные массивы информации с помощью термокос», — отметил декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов.