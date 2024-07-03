В МГУ создали универсальную вакцину против ротавирусных инфекций

Ранее в России разработали вакцину от рака и уже доказали ее эффективность на мышах. Сообщается, что после завершения эксперимента ученые смогут говорить о получении продукта, снижающего риск развития рецидива у некоторых групп онкологических пациентов. Речь идет о действительно прорывной технологии, однако вакцину все же не стоит считать «золотой таблеткой» против всех видов рака, отметил директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Вячеслав Косоруков.