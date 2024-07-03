В МГУ создали универсальную вакцину против ротавирусных инфекций

Ученые кафедры вирусологии биологического факультета МГУ представили новый универсальный рекомбинантный антиген, который может стать основой для разработки вакцины против ротавируса А, сообщается на сайте университета. Результаты работы также опубликованы в журнале Viruses.
Ротавирусная инфекция вызывает гастроэнтерит, который сопровождается тошнотой, рвотой, болью в животе, диареей и лихорадкой. Эти симптомы могут привести к острому обезвоживанию. Ежегодно от этой инфекции умирает около 130 тыс. детей в возрасте до пяти лет. Вакцинация является наиболее эффективным способом предотвратить заболевание, отмечают специалисты.
Против ротавируса уже существуют вакцины, но в развивающихся странах их эффективность ниже. Предполагается, что это может быть связано с большим количеством различных штаммов ротавируса и одновременным заражением другими кишечными инфекциями.
Команда ученых МГУ разработала новый вакцинный кандидат против ротавируса А. Основой вакцины стал универсальный антиген, включающий два структурных компонента: консервативный нейтрализующий эпитоп ep8 и часть белка VP8*. Первый компонент блокирует способность вируса заражать новые клетки, а второй активирует иммунную систему для распознавания вируса. Полученная конструкция была названа URRA (Universal Recombinant Rotavirus Antigen).
Для усиления иммунного ответа в вакцину добавили адъювант — вещество, которое увеличивает эффективность вакцины, делая иммунный ответ более сильным и продолжительным.
Мы полагаем, что именно сочетание двух подходов — включения в состав универсального антигена консервативного нейтрализующего эпитопа и консенсуса протяженного участка белка шипа ротавируса, а также использования адъюванта на основе вирусов растений — позволит наконец создать эффективную рекомбинантную вакцину против ротавируса широкого спектра действия.
Ранее в России разработали вакцину от рака и уже доказали ее эффективность на мышах. Сообщается, что после завершения эксперимента ученые смогут говорить о получении продукта, снижающего риск развития рецидива у некоторых групп онкологических пациентов. Речь идет о действительно прорывной технологии, однако вакцину все же не стоит считать «золотой таблеткой» против всех видов рака, отметил директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Вячеслав Косоруков.