В МГУ прекратил работу институт, 25 лет изучавший телепортацию и машину времени

«Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Честно говорю, что впервые слышу об этом», — утверждает он.