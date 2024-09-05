В МГУ назвали творчество «таблеткой для долгой жизни»

«Не найдена таблетка не только для бессмертия, но и для долгожительства. Старение — это очень глубокая с точки зрения биологии проблема. Она заложена эволюцией. Творить — это главная рекомендация, главная “таблетка для долголетия”», — сказал Каплан, выступая на пленарной сессии «Долголетие будущего», которая проходит в Гостином дворе на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».