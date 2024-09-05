В МГУ назвали творчество «таблеткой для долгой жизни»

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. «Таблетка долголетия» не найдена, но условно ею можно назвать творчество, продлевающее когнитивное здоровье, считает заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Каплан.
«Не найдена таблетка не только для бессмертия, но и для долгожительства. Старение — это очень глубокая с точки зрения биологии проблема. Она заложена эволюцией. Творить — это главная рекомендация, главная “таблетка для долголетия”», — сказал Каплан, выступая на пленарной сессии «Долголетие будущего», которая проходит в Гостином дворе на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».
Каплан также напомнил, что пластичность мозга, выражающаяся в способности усваивать новые знания и приобретать навыки, у людей сохраняется в течение всей жизни.
«Пока когнитивное здоровье на высоком уровне, человек живет качественную и хорошую жизнь», — сказал он, добавив, что сохранять когнитивное здоровье можно в течение 115 — 120 лет.