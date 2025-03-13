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В МФЦ объяснили, можно ли оформить второй и третий заграничный паспорт

Второй загранпаспорт сделать могут. Но только если один из них нового образца.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Такие паспорта называют биометрическими. В них есть чипы с данными об отпечатках указательных пальцев и цифровым фото владельца.

«Независимо от того, какой паспорт у вас уже есть, второй загранпаспорт может быть только биометрическим. Если вы оформите документ старого образца, то действующий у вас аннулируют», — рассказали в МФЦ по Башкирии.

Специалисты уточняют, что возможны два варианта:

— первый паспорт можно оформить на 10 лет, второй — на такой же срок;
— первый загранник можно сделать на 5 лет, а второй — на 10.

Если у человека есть первый загранпаспорт на 5 лет и он хочет сделать второй на такой же срок, то первый признают недействительным. Два заграничных паспорта на 5 лет у гражданина РФ быть не должно.

А вот третий заграничный паспорт оформить не разрешает ни при каких условиях. Один из действующих документов аннулируют.

В МФЦ отмечают, что второй загранпаспорт может быть нужен для сохранения действующих виз, когда в паспорте закончились пустые страницы. Также оформить дополнительный документ нужно, если вы хотите получить одновременно визы в разные страны. Кроме того, второй загранпаспорт понадобится, чтобы выехать за рубеж, пока загранпаспорт будет находиться в консульстве на оформлении визы.

Ранее член СПЧ рассказал, что могут добавить в список преступлений, за которые мигрантов лишат гражданства.