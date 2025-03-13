В МФЦ объяснили, можно ли оформить второй и третий заграничный паспорт

В МФЦ отмечают, что второй загранпаспорт может быть нужен для сохранения действующих виз, когда в паспорте закончились пустые страницы. Также оформить дополнительный документ нужно, если вы хотите получить одновременно визы в разные страны. Кроме того, второй загранпаспорт понадобится, чтобы выехать за рубеж, пока загранпаспорт будет находиться в консульстве на оформлении визы.