В метрополитене Берлина начали продавать напитки «Палестина» и «Газа»

В конце мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии не собираются делать шагов в пользу признания Палестины отдельной страной. По его словам, «нет ясности в отношении территории государства и всех других вопросов, связанных с этим». Он подчеркнул, что путь с символическим признанием государственности Палестины никуда не ведет. Шольц добавил, что выступает за палестино-израильские переговоры, которые в итоге должны завершиться урегулированием противостояния сторон на основе двух государств.