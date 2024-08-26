В метеоритах нашли образовавшийся на заре Солнечной системы минерал

«Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова и группой зарубежных ученых обнаружили и изучили новый минерал рубинит, найденный в метеоритах — углистых хондритах CV3 типа Allende, Ефремовка и Vigarano. Рубинит представляет собой гранат с преобладанием в составе [титана] Ti3+ и принадлежит к группе минералов, образованных в первичной солнечной туманности», — отметили в пресс-службе.