В меню — мороженое с чипсами: компания Doritos откроет ресторан

Сообщается, что его меню будет ориентировано на любителей «ночных перекусов», однако каждое блюдо будет приготовлено крайне креативно — с добавлением самих Doritos. Например, в ресторане можно будет попробовать вегетарианские пельмени, мороженое, роллы и даже коктейль «Маргарита» со знаменитыми кукурузными чипсами.