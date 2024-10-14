Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В меню — мороженое с чипсами: компания Doritos откроет ресторан

Он будет находиться на стадионе «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе (США).

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Компания Doritos объявила об открытии «нового, смелого» ресторана «Doritos After Dark™» на территории стадиона «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе (США).

Сообщается, что его меню будет ориентировано на любителей «ночных перекусов», однако каждое блюдо будет приготовлено крайне креативно — с добавлением самих Doritos. Например, в ресторане можно будет попробовать вегетарианские пельмени, мороженое, роллы и даже коктейль «Маргарита» со знаменитыми кукурузными чипсами.

Чтобы совершить гастрономическое путешествие в мир блюд с посыпкой из чипсов, нужно будет приобрести билеты на мероприятия, проходящие на стадионе «Crypto.com-арена».

Являясь главной спортивной площадкой в Лос-Анджелесе, «Crypto.com-арена» продолжает радовать болельщиков первоклассными кулинарными изысками. Мы с нетерпением ждем, когда наши гости смогут отведать уникальные блюда, которые предлагает Doritos After Dark.

Ли Зейдман
президент стадиона «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе

Ранее рассказывали, что в Японии открылся первый музей Nintendo.