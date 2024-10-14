В меню — мороженое с чипсами: компания Doritos откроет ресторан

Компания Doritos объявила об открытии «нового, смелого» ресторана «Doritos After Dark™» на территории стадиона «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе (США).
Сообщается, что его меню будет ориентировано на любителей «ночных перекусов», однако каждое блюдо будет приготовлено крайне креативно — с добавлением самих Doritos. Например, в ресторане можно будет попробовать вегетарианские пельмени, мороженое, роллы и даже коктейль «Маргарита» со знаменитыми кукурузными чипсами.
Чтобы совершить гастрономическое путешествие в мир блюд с посыпкой из чипсов, нужно будет приобрести билеты на мероприятия, проходящие на стадионе «Crypto.com-арена».
Являясь главной спортивной площадкой в Лос-Анджелесе, «Crypto.com-арена» продолжает радовать болельщиков первоклассными кулинарными изысками. Мы с нетерпением ждем, когда наши гости смогут отведать уникальные блюда, которые предлагает Doritos After Dark.
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