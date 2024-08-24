В Мельбурнском зоопарке родился детеныш белого носорога

Спустя несколько недель новорожденного познакомят с другими носорогами, а еще позже выпустят к публике. Пока что, по мнению сотрудников зоопарка, взросление малыша проводит очень успешно: Кипенци следит за детенышем, кормит его и не отпускает гулять в одиночку. А юный самец уже проявляет норов: фыркает и топочет по загону. Доктор Пилгрим уверен, что он вырастет в очень своенравного носорога.