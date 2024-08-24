В Мельбурнском зоопарке родился детеныш белого носорога

60-килограммовый малыш появился на свет в зоопарке Уэрриби 18 августа. Матери новорожденного, Кипенци, 11 лет, а отцу, Кифару — 15. Это уже второй детеныш Кипенци — первый родился в прошлом марте, но, к сожалению, молодая мама нечаянно придавила его спустя два дня после рождения, и младенец не выжил.
На этот раз, как заверил The Guardian директор зоопарка доктор Марк Пилгрим, родители отлично справляются со своими обязанностями, а персонал учреждения непрерывно помогает матери и следит за ее поведением. На некоторое время Кипенци и детеныша скрыли от посетителей, чтобы никто не мешал им формировать семейную связь.
Спустя несколько недель новорожденного познакомят с другими носорогами, а еще позже выпустят к публике. Пока что, по мнению сотрудников зоопарка, взросление малыша проводит очень успешно: Кипенци следит за детенышем, кормит его и не отпускает гулять в одиночку. А юный самец уже проявляет норов: фыркает и топочет по загону. Доктор Пилгрим уверен, что он вырастет в очень своенравного носорога.
Кипенци тоже родилась в этом зоопарке, в 2013 году, но и у нее было непростое детство. Сиси, мать Кипенци, наотрез отказывалась выпускать ребенка из виду, поэтому малышка не могла даже поесть молока, ведь для этого нужно забраться к матери под брюхо.
Имя Кипенци ей дал один из посетителей — этот вариант выиграл на голосовании. Оно означает «драгоценная» в переводе с языка суахили. Новорожденному малышу имя также выберут путем голосования среди посетителей зоопарка.
В естественной среде обитания белые носороги живут только в Африке, а в австралийском зоопарке их разводят специально в рамках программы восстановления популяции этих животных. Всего в мире сейчас осталось примерно 10 080 белых носорогов.
Ранее рассказывали, что рога носорогов в Африке снабдили радиоактивной защитой, чтобы уберечь от браконьеров.