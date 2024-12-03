В Мексике запустили поезд в Текилу

Такие поезда курсировали с 1997 года, но в 2015-м их отменили. Свои аналоги запустили производители текилы, но те, как правило, ходили только в одном направлении и делали остановки у объектов конкретного производителя. На борту Tequila Express тоже подают еду и текилу, но поезд не призван рекламировать ту или иную компанию. По прибытию на вокзал Текилы пассажиры могут воспользоваться включенным в стоимость билета трансфером — сесть на специальный автобус и добраться до центра города, чтобы осмотреть его самостоятельно.
Перезапуск проекта обошелся в $9 млн и был реализован бизнесом в сотрудничестве с государством, отмечает издание.
Поездка по штату Халиско сродни путешествию по винной Калифорнии, пишет Forbes. За окном поезда простираются поля агавы, а среди них производства национального напитка с дегустационными залами. Культивирование голубой агавы в Халиско началось еще в XVI веке. Сегодня плантации агавы и производство текилы в этом регионе внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В самом же городе Текила туристов ждут рестораны и бары с текилой, а также Национальный музей текилы.
Сейчас для покупки доступны два типа билетов: в первом классе — около $108 туда-обратно, а в представительском — около $87. Расписание составлено так, чтобы у туристов была возможность осмотреть Текилу во время однодневной поездки или остаться на выходные.