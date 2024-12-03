В Мексике запустили поезд в Текилу

Такие поезда курсировали с 1997 года, но в 2015-м их отменили. Свои аналоги запустили производители текилы, но те, как правило, ходили только в одном направлении и делали остановки у объектов конкретного производителя. На борту Tequila Express тоже подают еду и текилу, но поезд не призван рекламировать ту или иную компанию. По прибытию на вокзал Текилы пассажиры могут воспользоваться включенным в стоимость билета трансфером — сесть на специальный автобус и добраться до центра города, чтобы осмотреть его самостоятельно.