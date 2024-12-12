В Мексике построили здание для школы из побочных продуктов текилы

Здание называется Escuela Gabriela Mistral. В нем будут учиться 39 учеников начальной школы. В дополнение к школьным урокам в нем будут проводить общественные мероприятия, включая программы учебного курса для взрослых.
Tequila Komos — это бренд ультралюксовых текил, представленный в пяти вариантах: Reposado Rosa, Anejo Cristalino, Anejo Reserva, Extra Anejo и XO. Продукцию продают по всей территории США, Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, бренд является флагманским для материнской компании CKBG (Casa Komos Brands Group).
Идея построить здание для школы из побочных продуктов производства текилы появилась у сооснователя CKBG Ричарда Беттса. В детстве он учился в американском штате Аризона в школе, построенной из специальных строительных блоков (Adobe bricks). Это вдохновило его на переработку волокон агавы и жидких отходов, чтобы создать строительные блоки.
Компания убедила присоединиться к проекту других дистилляторов агавы, мексиканский Западный институт технологий и высших исследований (ITESO) и архитектора Эрнесто Ризо.
Для создания 2,5 тыс. блоков было использовано 42,5 тыс. кг волокон агавы и 16 тыс. литров жидких отходов. По данным фонда Komos, который был создан в 2018 году специально для реализации этого проекта, 98% материалов, использованных при строительстве здания, были биостройматериалами: металл и цемент практически не использовались, за исключением стальных балок для поддержки крыши.
«Суть этого начинания заключается в том, чтобы использовать устойчивые решения для оказания действительно значительного влияния на благосостояние местного сообщества в Текиле, Мексика, и за ее пределами. Новое здание в Аматитане — это лишь начало для нас — мы разрабатываем дополнительные проекты, которые направлены на решение проблем социального и экономического неравенства в штате Халиско», — сказал соучредитель группы компаний Casa Komos Brands Group (CKBG) Ричард Беттс.