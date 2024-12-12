В Мексике построили здание для школы из побочных продуктов текилы

«Суть этого начинания заключается в том, чтобы использовать устойчивые решения для оказания действительно значительного влияния на благосостояние местного сообщества в Текиле, Мексика, и за ее пределами. Новое здание в Аматитане — это лишь начало для нас — мы разрабатываем дополнительные проекты, которые направлены на решение проблем социального и экономического неравенства в штате Халиско», — сказал соучредитель группы компаний Casa Komos Brands Group (CKBG) Ричард Беттс.