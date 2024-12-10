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В Мексике пассажир попытался захватить самолет и перенаправить его в США

В Мексике авиапассажир попытался захватить самолет и направить его в США. Рейс выполняла компания Volaris.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Volaris

Как пишет ABC7 Los Angeles, 31-летний житель Мексики Марио летел из Леона в Тихуану с женой и двумя детьми. Он напал на стюардессу и отправился в кабину пилотов, чтобы заставить их сменить курс. Экипаж поймал и удерживал злоумышленника, пока командир самолета передавал сигнал тревоги.

В конечном счете воздушному судну пришлось совершить незапланированную посадку в аэропорту Гвадалахары. Потом злоумышленника передали полиции.

Он рассказал, что неизвестные похитили его близкого родственника, а после вылета из Леона он получил от них сообщение с угрозой. В нем говорилось, что похищенного убьют, если Марио полетит в Тихуану.

Ранее мир узнал новость о пассажирке «Победы». Она выкупила багажное отделение целиком. Так она смогла привезти все желаемое из Дубая (остальные пассажиры ждали багаж почти сутки).