В Мексике пассажир попытался захватить самолет и перенаправить его в США

Как пишет ABC7 Los Angeles, 31-летний житель Мексики Марио летел из Леона в Тихуану с женой и двумя детьми. Он напал на стюардессу и отправился в кабину пилотов, чтобы заставить их сменить курс. Экипаж поймал и удерживал злоумышленника, пока командир самолета передавал сигнал тревоги.
В конечном счете воздушному судну пришлось совершить незапланированную посадку в аэропорту Гвадалахары. Потом злоумышленника передали полиции.
Он рассказал, что неизвестные похитили его близкого родственника, а после вылета из Леона он получил от них сообщение с угрозой. В нем говорилось, что похищенного убьют, если Марио полетит в Тихуану.
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