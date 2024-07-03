В Мексике образовался трехкилометровый разлом земли. Видео

Вблизи древней столицы тольтеков, мексиканского города Тула, образовался трехкилометровый разлом. Очевидцы засняли на видео, как сейчас выглядит огромная расщелина.
Набожные местные жители восприняли вполне естественное природное явление, как плохой знак для всего человечества. Однако эксперты считают, что в этом явлении нет никакого предзнаменования, так как земля разверзлась после ливней из-за циклического подземного дренажа.
Ранее в Мексику вернули вазу племени Майя, которая по ошибке оказалась в благотворительном магазине и была там же продана всего за $4. Подробнее читайте по ссылке.
Кристина Корчанова