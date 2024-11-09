В Мексике более 2000 людей приняли участие в забеге с яйцами на ложках

На ярмарке яиц в Мексике был установлен новый мировой рекорд: более 2000 участников приняли участие в забеге, балансируя яйцами на ложках. Об этом пишет United Press International.
Ассоциация птицеводов организовала в Халиско (Мекиска) ярмарку птиц, на которой около 2700 учащихся местной средней школы приняли участие в забеге на 100 метров, балансируя при этом яйцами на ложках.
Книга рекордов Гиннесса установила, что только 2039 участников завершили забег без нарушения каких-либо правил, однако мероприятие все же было отмечено, как «самый большой забег с яйцами и ложками».
На самой ярмарке в штате Халиско, где «производится» 50,4% всех яиц Мексики, прошли и другие соревнования, а также была организована кулинарная выставка, на которой представили 100 различных блюд, приготовленных из яиц.
Ранее рассказывали, что самое большое здание в виде петуха попало в Книгу рекордов Гиннесса.