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В Мексике более 2000 людей приняли участие в забеге с яйцами на ложках

Это неординарное событие отметила Книга рекордов Гиннесса.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

На ярмарке яиц в Мексике был установлен новый мировой рекорд: более 2000 участников приняли участие в забеге, балансируя яйцами на ложках. Об этом пишет United Press International.

Ассоциация птицеводов организовала в Халиско (Мекиска) ярмарку птиц, на которой около 2700 учащихся местной средней школы приняли участие в забеге на 100 метров, балансируя при этом яйцами на ложках.

Книга рекордов Гиннесса установила, что только 2039 участников завершили забег без нарушения каких-либо правил, однако мероприятие все же было отмечено, как «самый большой забег с яйцами и ложками».

Известно, что предыдущий аналогичный рекорд был установлен в Лондоне. Тогда в забеге приняло участие 1400 человек.

На самой ярмарке в штате Халиско, где «производится» 50,4% всех яиц Мексики, прошли и другие соревнования, а также была организована кулинарная выставка, на которой представили 100 различных блюд, приготовленных из яиц.

Ранее рассказывали, что самое большое здание в виде петуха попало в Книгу рекордов Гиннесса.