В Мексике археологи обнаружили индейский портал в мир мертвых

Ранее археологи в Болгарии обнаружили могилу человека, который при жизни считался вампиром. На его плечах были размещены хоругвийный крест и заостренное орудие, которые, по древним верованиям, должны были не дать покойнику превратиться в нежить в течение 40 дней после смерти.