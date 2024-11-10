В Мексике археологи обнаружили индейский портал в мир мертвых

В небольшом поселении Митла, что находится на юге Мексики, археологами была найдена сеть подземных тоннелей, использовавшихся как индейский вход в загробный мир.
«Пока сложно определить, насколько длинные эти тоннели. Возможно, они образуют многоуровневую систему», — поделился с представителями прессы археолог Марко Вигато.
Известно, что в 2023 году специалисты из Национального института антропологии и истории Мексики начали свои поиски в зоне католического храма Сан-Пабло-Апостол. Исследователей заинтересовали данные анализа грунта под основанием сооружения.
В ходе раскопок были выявлены подземные коридоры, выходящие за границы церкви. На некоторых участках тоннели уходят в глубину на 30 метров.
Ранее археологи в Болгарии обнаружили могилу человека, который при жизни считался вампиром. На его плечах были размещены хоругвийный крест и заостренное орудие, которые, по древним верованиям, должны были не дать покойнику превратиться в нежить в течение 40 дней после смерти.