В Мекнесе началась реставрация старинных стен

Работы направлены на сохранение богатого культурного и исторического наследия, а также развитие туризма в Мекнесе, отмечает информационное агентство Maghreb Arabe Press. Специалистам предстоит отремонтировать несколько сотен метров стены, соединяющей такие массивные ворота, как например Баб-эль-Каздир, Баб-Брадиин и Баб-Тизими-Сгира.