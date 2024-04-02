В Мекнесе началась реставрация старинных стен

РАБАТ, 1 апреля. /ТАСС/. В Мекнесе — одном из имперских городов Марокко — началась масштабная программа по восстановлению и реставрации исторических стен, окружающих большой средневековый квартал (медину).
Работы направлены на сохранение богатого культурного и исторического наследия, а также развитие туризма в Мекнесе, отмечает информационное агентство Maghreb Arabe Press. Специалистам предстоит отремонтировать несколько сотен метров стены, соединяющей такие массивные ворота, как например Баб-эль-Каздир, Баб-Брадиин и Баб-Тизими-Сгира.
Программа также предусматривает восстановление исторических стен пользующейся большой популярностью среди туристов площади Мешуар, старинных кварталов Себбаин, Неджарин, Лахмамсия, Срария, Беззазин и Баб-Ждид, обустройство и улучшение туристических маршрутов в районах медины — Секкакин, Меллах и Шейх-эль-Камель.
«Масштабная программа реставрации призвана подчеркнуть ценность архитектурных сокровищ и особую душу имперского города, чтобы предложить гостям погрузиться в подлинную сущность Мекнеса», — уверены авторы проекта.
Пик расцвета Мекнеса, расположенного на плодородной равнине, пришелся на конец XVII — начало XVIII вв. При правителе Мулае Исмаиле город был застроен величественными дворцами и живописными садами, из-за чего получил среди писателей, искусствоведов и путешественников прозвище «марокканского Версаля».