В МЧС рассказали об опасности пиротехники

Самыми типичными травмами для новогодних праздников являются ожоги, переломы и отравления. Так, если пиротехника попала в глаза, ни в коем случае не надо их тереть, а также не стоит пытаться достать инородное тело самостоятельно — это может повредить роговицу. Глаз следует прикрыть чистой салфеткой или повязкой, а затем как можно скорее отправиться к офтальмологу, передает RT.