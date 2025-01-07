В МЧС рассказали, какие животные служат в частях

«У курских огнеборцев живет мурлыкающий Лафет. Так пожарные 8-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области назвали дымчатого котенка, привезенного с очередного пожара. Горела дача, вместе с языками пламени огнеборцев встретил бездомный котенок. Словно почувствовав в пожарных надежную защиту, животное ни на шаг не отходило от них. Взяли его под опеку, и вот уже несколько лет он мяуканьем встречает пожарных, просится на руки и с удовольствием уплетает домашние котлеты», — указано в сообщении.