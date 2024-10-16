В МЧС рассказали, как правильно вызвать скорую помощь

«С 2013 года единым телефонным номером для вызова экстренных служб стал номер “112”. По нему можно вызвать спасателей, полицейских и скорую медицинскую помощь (вызов также может осуществляться по телефонным номерам 01, 101; 02, 102; 03, 103 и другим региональным номерам)», — говорится в рекомендациях на сайте министерства.
Спасатели отмечают, что при вызове скорой медицинской помощи необходимо обязательно сообщить диспетчеру «112» следующую информацию: место происшествия и что произошло; число пострадавших и тяжесть их состояния; а также какая помощь им уже оказывается.
«Телефонную трубку положить последним, после сообщения диспетчера о том, что вызов принят», — рекомендует МЧС России.