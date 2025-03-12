В МЧС рассказали, как по цвету газа определить неисправность оборудования

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Горящий газ желтого цвета свидетельствует о неисправности оборудования, заметив такой оттенок газа, нужно сразу выключить плиту и вызвать специалиста по номеру «104», рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве отметили, что цвет газа при горении должен быть синим.
«Желтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования: необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру “104”, — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что ремонт газового оборудования надо доверять только профессионалам.