В МЧС рассказали, как по цвету газа определить неисправность оборудования

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Горящий газ желтого цвета свидетельствует о неисправности оборудования, заметив такой оттенок газа, нужно сразу выключить плиту и вызвать специалиста по номеру «104», рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.