В машинке и вручную: как правильно стирать кроссовки

Когда кроссовки загрязняются, все мы испытываем естественное желание — постирать их. Иногда их можно протереть специальными салфетками для обуви, но порой грязь оказывается настолько въевшейся, что просто так ее убрать не получится.
На самом деле полностью погружать кроссовки в воду не рекомендуется. Но, если без стирки не обойтись, рассказываем, как это делать правильно.
Стирка кроссовок вручную
Стирка вручную — самый безопасный для обуви метод.
1. Достаньте шнурки и стельки. Их нужно стирать отдельно, в таком случае будет легче очистить обувь от грязи.
2. Начинайте мыть кроссовки с протектора. Если грязь высохла, сначала ее нужно размочить. Для этого следует оставить кроссовки в воде на некоторое время. Потом загрязнения удаляют тряпкой или щеткой. Для велюра, замши и тонкой кожи используйте мягкую щетку, чтобы ничего не порвать и не поднять ворс на материале. А для треккинговых кроссовок из прочного текстиля или толстой кожи подойдет жёсткая щётка, которая вычищает всю грязь со стыков швов.
3. Нагрейте воду до 30 градусов, налейте ее в глубокий таз и опустите туда кроссовки. Они должны полностью скрыться в воде.
4. Вместо порошка или мыла используйте специальную пену или шампунь для чистки обуви.
5. Если грязи много, меняйте воду чаще, а подошву мойте под струей воды.
6. Аккуратно вымойте пенкой или шампунем верх, постирайте язычок и внутреннюю полость кроссовок.
7. Тщательно ополаскивайте кроссовки, пока вода не станет чистой и исчезнет пена. Чем лучше прополощете обувь, тем меньше вероятность, что на ней останутся разводы.
Стирка кроссовок в стиральной машине
Производители не рекомендуют стирать кроссовки в стиральной машинке, так как после этого они могут развалиться. Но иногда с загрязнениями вручную справиться не получается.
В этом случае можно использовать стиральную машинку, но делать это стоит с осторожностью.
1. Положите обувь в специальный сетчатый мешок для стирки. В нем есть поролоновые планки по всему периметру, которые защитят кроссовки от трения о поверхность барабана. Если мешок без планок, положите в него полотенце.
2. Залейте моющее средство. Желательно использовать жидкий порошок или специализированные капсулы для стирки.
3. Установите температуру в 30 градусов, а режим стирки «обувь» или, если такой нет, «деликатная стирка». Отжимом пользоваться нельзя.
Сушка кроссовок
Нельзя сушить обувь у открытых источников огня и на батареях отопления. Из-за этого портится текстиль, может отслоиться мембрана и подошва. Что сделать, чтобы кроссовки сохли быстрее:
1. Переверните обувь подошвой вверх. Так вода будет стекать быстрее из кроссовок.
2. Используйте специальную сушку. В таком случае сушка происходит за счет теплого воздуха, который испаряет влагу и не портит материал кроссовок.
3. Если нет сушилки, используйте бумагу или газеты. Их следует свернуть и положить внутрь обуви.
4. Поставьте рядом вентилятор. Это ускорит процесс сушки.
5. После сушки обработайте кроссовки и стельки антибактериальным спреем, а верх — водоотталкивающей пропиткой.
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