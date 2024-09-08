В машинке и вручную: как правильно стирать кроссовки

2. Начинайте мыть кроссовки с протектора. Если грязь высохла, сначала ее нужно размочить. Для этого следует оставить кроссовки в воде на некоторое время. Потом загрязнения удаляют тряпкой или щеткой. Для велюра, замши и тонкой кожи используйте мягкую щетку, чтобы ничего не порвать и не поднять ворс на материале. А для треккинговых кроссовок из прочного текстиля или толстой кожи подойдет жёсткая щётка, которая вычищает всю грязь со стыков швов.