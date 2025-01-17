В Марокко могут убить миллионы бродячих собак

В Марокко перед проведением чемпионата мира по футболу в 2030 году могут убить три миллиона уличных собак. Как сообщает Daily Mail, тысячи животных уже уже были уничтожены на территории страны.
Участники кампании утверждают, что убийства собак необходимы для создания презентабельного облика страны. Однако зоозащитники не согласны с такими радикальными мерами. Одна из активисток, Джейн Гудолл, направила в ФИФА письмо с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить «ужасный акт варварства».
Активистка также задалась вопросом: как отреагируют футбольные фанаты по всему миру, когда узнают о жестоком обращении с беспомощными животными в преддверии игр? Поклонники спорта вряд ли оценят жертв ради проведения чемпионата.
В Международной коалиции защиты животных утверждают, что ежегодно в Марокко с особой жестокостью убивают около 300 тысяч бездомных собак. Их травят стрихнином, который вводят непосредственно в их организм или дают в качестве приманки.
Тем временем солдаты круглосуточно патрулируют улицы, стреляя в животных и часто оставляя их умирать в мучениях. Некоторых собак отлавливают с помощью зажимов, бросают их в фургоны и перевозят в места, где бесчеловечно убивают.
Коалиция утверждает, что с момента объявления ФИФА в 2023 году количество убийств резко возросло, несмотря на заявления марокканских властей в августе 2024 года о том, что инициатива была приостановлена.
Зоозащитники утверждают, что существуют более гуманные способы контроля популяции бродячих собак. По словам активистов, если ФИФА не отреагирует на ситуацию, у нее начнутся катастрофические проблемы.
Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят проект о критериях признания бродячих животных агрессивными.