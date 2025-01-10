Мигрантам в Марий Эл запретили торговлю на рынках и в палатках с едой

«Документ устанавливает запрет на участие иностранцев в продаже алкогольных напитков, включая пиво, а также в торговле лекарственными средствами в аптеках и в нестационарных торговых объектах», — отметил Зайцев. Запрет также касается работы иностранцев на торговых точках вне магазинов, включая киоски и палатки с продуктами питания. «Кроме того, отдельный запрет распространяется на сферу сухопутного пассажирского транспорта», — передает ТАСС.