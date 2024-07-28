В маленьком городке в Уэльсе появился большой розовый человек

Куклу в валлийском городке Рутин поставил современный китайский художник Юэ Минь Цзюнь. Огромный розовый надувной человек изображает самого художника, который стоит на четвереньках, обнимает белый шар и смеется. Гротескный образ вызвал у горожан смешанные чувства.
Частная школа-интернат, на чьей территории появился арт-объект, написала в социальных сетях, что он символизирует «пресыщенность китайского общества из-за консьюмеризма и экономических реформ ранних 1990-х». В работах Юэ часто встречается этот образ — условный автопортрет с ухмылкой-оскалом. Как пишет CNN, сегодня это один из самых узнаваемых образов китайского искусства.
Директор школы Фрэнсис Кинг объясняет, что работа — философская, и ее задача — вызвать у людей эмоции и заставить их задуматься над своим местом в мире.
«Вы видите ее и начинаете думать, что тут вообще происходит», — поясняет она. Фрэнсис рассказала CNN, что ученикам арт-объект нравится, и им приятно, что школа не чужда современному искусству.
В то же время директор признается, что работа нравится не всем горожанам. «Мы получали разные реакции, нас спрашивали, что это за чудовище», — рассказывает она.
Один из местных жителей, пожелавших остаться неизвестным, рассказал, что считает надувную скульптуру чудесной. Отдельно уроженца Уэльса радует то, что поскольку розового человека создал знаменитый художник, это точно привлечет внимание к городку. Журналисты рассказывают о нескольких людях, которым работа очень понравилась.
Но в целом мнения горожан разделились. Местная жительница, например, сказала, что не понимает, зачем школе нужен гигантский надувной розовый мужчина, и не перестает удивляться тому, в каком странном мире мы живем.
Арт-объект Юэ создан в рамках фестиваля искусств, который проходит в эти дни в городе. Его миссия — привлекать зарубежных художников и предоставлять им пространство для высказывания, чтобы оживлять город. Директор школы объяснила, что, когда фестиваль закончится, скульптуру уберут.
Ранее рассказывали о том, что другой художник установил арт-объект перед собором в Солсбери — и это произведение искусства вызвало у горожан куда более негативную реакцию.
Георгий Мазуркевич