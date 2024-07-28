В маленьком городке в Уэльсе появился большой розовый человек

Частная школа-интернат, на чьей территории появился арт-объект, написала в социальных сетях, что он символизирует «пресыщенность китайского общества из-за консьюмеризма и экономических реформ ранних 1990-х». В работах Юэ часто встречается этот образ — условный автопортрет с ухмылкой-оскалом. Как пишет CNN, сегодня это один из самых узнаваемых образов китайского искусства.