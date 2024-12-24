В Малайзии женщина на 17 дней попала в больницу после нападения выдр

В парке было малолюдно, минут пять Харун не могла отбиться от напавших выдр. Потом ее заметила супружеская пара — женщина замахнулась в сторону выдр оставленной кем-то банкой краски, после чего несколько животных «переключились» на защитников Харун. В это время к девушке подбежал еще один человек. Вскоре суматоха привлекла внимание других отдыхающих, подошел и охранник парка — железным прутом он отогнал выдр от людей.