В Малайзии женщина на 17 дней попала в больницу после нападения выдр

Мариазелла Харун из Малайзии провела 17 дней в больнице после того, как в сентябре на нее напали десять выдр. Инцидент произошел в парке Perdana в Кота-Кинабалу, когда девушка вышла на пробежку. Выдры покусали ее ноги, руки и голову, в общей сложности пострадавшей наложили 150 швов. О произошедшем она рассказала в колонке The Guardian.
Харун сначала подумала, что на нее напала бездомная кошка — животное выпрыгнуло из водосточной трубы. Однако следом за первой выдрой из трубы показалось еще несколько особей, которые также набросились на девушку.
В парке было малолюдно, минут пять Харун не могла отбиться от напавших выдр. Потом ее заметила супружеская пара — женщина замахнулась в сторону выдр оставленной кем-то банкой краски, после чего несколько животных «переключились» на защитников Харун. В это время к девушке подбежал еще один человек. Вскоре суматоха привлекла внимание других отдыхающих, подошел и охранник парка — железным прутом он отогнал выдр от людей.
Харун и защитившую ее пару госпитализировали, им сделали прививки от бешенства и столбняка. У супругов были не такие серьезные раны, как у Харун, но им все равно потребовалась помощь хирургов.
Случай стал первым нападением выдр на людей в малайзийском штате Сабах, так что пострадавших оставили в больнице под наблюдением.
После произошедшего Харун страдала от посттравматического стрессового расстройства. Окончательно справиться с появившимися страхами ей не удалось.
За несколько дней до инцидента девушка видела выдр на парковке возле парка, тогда они показались ей милыми. Харун записала на видео животных и разослала кадры друзьям.
В СМИ обычно появляются сообщения о нападении на людей крупных хищников — крокодилов, акул, медведей и львов. Так, в Зимбабве в национальном парке «Гонарежу» погиб 23-летний мужчина в результате нападения крокодила. Останками молодого человека питались два хищника, рептилий уже устранили, а из их желудков извлекли части тела погибшего.
В начале декабря трагедия произошла на Камчатке в Карагинском муниципальном районе, где медведь напал на человека. Жертвой стал работник предприятия «Сигма-К», он умер от полученных травм.