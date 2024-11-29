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В Малайзии трехметровый питон проломил крышу и улегся на диван. Видео

Рептилия свалилась с потолка прямо на глазах у жильцов. Очевидцы засняли произошедшее на видео.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Семья из Тайпинга (штат Перак, Малайзия) пережила настоящий кошмар, когда трехметровый питон упал с потолка прямо на диван. Об инциденте пишет издание World of Buzz.

В сообщении местных Сил гражданской обороны (APM) говорится, что команда из 7 человек была направлена в дом сразу же после того, как было получено сообщение о гигантском питоне, который проломил крышу в жилом доме.

Предполагается, что рептилия пробралась в дом с плантации масличных пальм. Однако специалисты не знают, как долго питон находился под крышей, прежде чем обрушился потолок и семья обнаружила змею «отдыхающей» на диване.

Сообщается, что члены семьи слышали странные звуки, доносящиеся из-под потолка, но они не придали этому особого значения, решив, что это просто ползают животные, что иногда случается в Малайзии.

Команде удалось быстро среагировать на внештатную ситуацию и поймать питона, хотя процесс был довольно непростым. Специалисты рассказали, что змея после падения пыталась сбежать через ванную.

Ранее рассказывали, что телеведущий поймал дикую змею в салоне самолета.