В Махачкале задержали 16 мигрантов из Африки

МАХАЧКАЛА, 23 ноя — РИА Новости. Полицейские в Дагестане выявили 16 мигрантов из Африки, которые нелегально работали грузчиками в торговом центре на окраине Махачкалы, сообщили в пресс-службе МВД республики.
«Сотрудниками УВМ (управления по вопросам миграции — ред.) МВД Дагестана установлен факт незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан… Полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий “Нелегальный мигрант — 2025”… в поселке Ленинкент выявлено 16 иностранных граждан из Камеруна, Того и Мавритании. Установлено, что указанные лица работали грузчиками в одном из торговых центров», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции выяснили, что работодатель не подал в установленный законом срок в УВМ уведомления о заключении соответствующих договоров с этими иностранцами. В действиях руководства торгового цента усматриваются признаки состава административного правонарушения по части 3 статьи 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства).