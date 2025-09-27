В МАГАТЭ допустили повторение ситуации Фукусимы на ЗАЭС

В этих условиях РФ готовится обеспечить электроснабжение Запорожской АЭС и подключить ее к своей электросети, заявляя, что восстановить оборванный канал энергоснабжения невозможно из-за обстрелов украинской стороны. При этом эксперт заявляют, что подключение АЭС к другой энергосистеме возможно лишь в мирное время. На Украине обвиняют РФ в стремлении спровоцировать кризис на ЗАЭС ради ее удержания посредством обрыва связывающих объект с украинской энергосистемой ЛЭП. В России, в свою очередь, обвиняют ВСУ в регулярных обстрелах ЗАЭС и других ядерных объектов.