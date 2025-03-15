В мае россиян ждет 18 рабочих и 13 выходных дней

«Жители России получат два блока выходных по четыре дня подряд в начале мая. В мае 31 календарный день, из них 18 рабочих и 13 выходных, приуроченным к праздникам. Согласно производственному календарю, 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, продолжительность которого сокращена на 1 час, а вот 7 мая рабочий день не сокращен», — сказала она.
Таким образом, 1 мая — это праздничный выходной, 2 мая — перенесенный выходной, 3 и 4 мая — стандартные выходные дни. Далее следуют 8 мая — перенесенный выходной, 9 мая — День Победы (государственный праздник), 10 и 11 мая — стандартные выходные дни.
Лопатина напомнила, что в отпуск уходить выгоднее в те месяцы, в которых больше рабочих дней — в этом случае размер отпускных будет выше.
«Выгодно ли расширять выходные за счет отпусков [в мае] — ответ индивидуален и зависит от предпочтений. Если в компании разрешено брать три отпускных дня (минимальная продолжительность отпуска обговаривается с работодателем), то человек может получить 11 выходных дней в мае. Майские праздники — период дач, шашлыков, возможность побыть с семьей», — добавила эксперт.