В мае россиян ждет 18 рабочих и 13 выходных дней

«Жители России получат два блока выходных по четыре дня подряд в начале мая. В мае 31 календарный день, из них 18 рабочих и 13 выходных, приуроченным к праздникам. Согласно производственному календарю, 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, продолжительность которого сокращена на 1 час, а вот 7 мая рабочий день не сокращен», — сказала она.