В Люксембурге обнаружили клад на 32 млн руб

В парке Хозинген на севере Люксембурга во время раскопок 2020−2024 годов нашли клад. Археологи раскопали 141 древнеримскую монету, сообщается на сайте Национального института археологических исследований. В общей сложности клад был оценен в €308,6 тыс. (более чем 32 млн руб.).
Золотые монеты относятся ко второй половине IV века н.э. На них изображены портреты девяти императоров. В частности, на трех монетах запечатлен император-узурпатор Евгений, который правил на западе Римской империи с 392 по 394 год.
Как уточняет Live Science, влиятельный офицер провозгласил императором преподавателя риторики и чиновника Евгения спустя несколько месяцев после того, как был найден повешенным при загадочных обстоятельствах предыдущий император Валентиниан II. Христианский император Феодосий I Великий, правивший на востоке империи, отказался признавать легитимность власти Евгения, что привело к вооруженному конфликту, в результате которого тот был убит. Так как император-узурпатор правил только два года, монеты с его изображением довольно редки.
Найденные монеты — солиды, чье название произошло от латинского слова solidus, что переводится как «твердый». Наименование служит отсылкой к тому, что в данных монетах содержится стабильное количество золота. Каждая весит приблизительно 4,5 г. Валюта была введена в IV веке и на протяжении долгого времени оставалась в обиходе.
Во время исследования археологи также изучили фундамент здания времен Римской империи. Строение идентифицировали как бургус (небольшой военный лагерь).
Раскопки велись в опасных условиях: в данной местности со времен Второй мировой войны сохранилось много боеприпасов и взрывчатых веществ. По этой причине археологи работали совместно со службой по разминированию.