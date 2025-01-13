В Люксембурге обнаружили клад на 32 млн руб

Как уточняет Live Science, влиятельный офицер провозгласил императором преподавателя риторики и чиновника Евгения спустя несколько месяцев после того, как был найден повешенным при загадочных обстоятельствах предыдущий император Валентиниан II. Христианский император Феодосий I Великий, правивший на востоке империи, отказался признавать легитимность власти Евгения, что привело к вооруженному конфликту, в результате которого тот был убит. Так как император-узурпатор правил только два года, монеты с его изображением довольно редки.