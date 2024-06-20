В Любляне пройдет концерт примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой

«Я могу сказать, что Светлана Захарова все равно выступит. Мы организуем гала-концерт “Светлана Захарова и друзья”, в котором примут участие известные артисты со всего мира. О подробностях мы сообщим позже. Концерт пройдет 20 августа», — сказал Брлек.