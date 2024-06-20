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В Любляне пройдет концерт примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой

ЛЮБЛЯНА, 20 июня. /ТАСС/. Выступление примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Любляне пройдет 20 августа в рамках 72-го Люблянского фестиваля. Об этом сообщило Радио и телевидение Словении со ссылкой на директора фестиваля Дарко Брлека.

Источник: РИА "Новости"

«Я могу сказать, что Светлана Захарова все равно выступит. Мы организуем гала-концерт “Светлана Захарова и друзья”, в котором примут участие известные артисты со всего мира. О подробностях мы сообщим позже. Концерт пройдет 20 августа», — сказал Брлек.

6 июня на сайте 72-го Люблянского фестиваля, в рамках которого с 20 июня по 3 сентября пройдут многочисленные культурные мероприятия, появилось сообщение об отмене постановки Modanse с участием Захаровой. Зрителям предлагали обменять ранее приобретенные билеты или вернуть деньги. МИД Украины поблагодарил словенские государственные учреждения за отмену выступления российской примы-балерины.

В марте и апреле 2024 года были отменены постановка Modanse с участием Захаровой и выступление балетной труппы, в которую входили артисты Большого театра, в Сеуле.

Российская балерина, народная артистка РФ Светлана Захарова родилась 10 июня 1979 года в Луцке (Украинская ССР). С 1996 по 2003 год являлась солисткой Мариинского театра в Санкт-Петербурге. С 2003 года по настоящее время — солистка Большого театра в Москве. В 2007 году стала лауреатом Государственной премии РФ.